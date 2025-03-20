На Кіровоградщині зросла кількість поранених через атаку російських дронів

Наслідки атаків дронів. Фото: прокуратура Кіровоградської області

Внаслідок атаки російських дронів на Кропивницький 19 березня поранено 11 людей, серед яких четверо неповнолітніх. Пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що по місту росіяни запустили понад 20 ударних безпілотних літальних апаратів. Атака тривала понад дві години. За попередньою інформацією, постраждало 11 людей, двоє людей у важкому стані. Пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (частина 1 статті 438 КК України).

Наслідки атаків дронів. Фото: прокуратура Кіровоградської області

Нагадаємо, що атака на Кропивницький стала наймасованішою на місто за весь час війни.