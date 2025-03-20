  • четвер

    20 березня, 2025

  • 10.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 10.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсоні чоловіка підозрюють у пропонуванні хабаря поліцейському

Затриманий підозрюваний у справі пропонування хабаря. Фото: НацполіціяЗатриманий підозрюваний у справі пропонування хабаря. Фото: Нацполіція

У Херсоні 44-річного чоловіка підозрюють у пропонуванні хабаря поліцейському, щоб допомогти своєму знайомому уникнути мобілізації.

Як повідомили в Нацполіції, підозрюваний розповів правоохоронцю, що його товариш отримав повістку від ТЦК. Аби уникнути мобілізації та не потрапити в розшук, чоловік запропонував «винагороду» за допомогу у вирішенні питання з представниками ТЦК.

Поліцейський категорично відмовився та попередив, що такі дії є кримінальним правопорушенням. Проте за кілька днів херсонець знову зустрів правоохоронця, нагадав про свою пропозицію та назвав конкретну суму 20-25 тисяч гривень.

Зазначається, що його дії були належним чином задокументовані, після чого слідчі повідомили чоловіку про підозру. Тепер йому загрожує штраф у 17 тисяч гривень або до 4 років позбавлення волі (максимальне покарання).

Раніше на Миколаївщині правоохоронці затримали 25-річного держвиконавця, якого підозрюють у хабарництві. За попередньою інформацією, він за гроші обіцяв своєму клієнту припинити виконання рішення суду щодо несплати аліментів.

Останні новини про: Херсон

Передавала дані про українські війська: медсестру з Херсона засудили за держзраду
Росіяни атакували з артилерії Херсон: є постраждала
На Херсонщині родини загиблих Захисників отримають ₴950 тис. з обласного бюджету
Реклама

Читайте також:

новини

Облтеплоенерго планує реконструювати котельню до нового опалювального сезону у Миколаєві: це коштуватиме більше ₴60 млн

Юлія Бойченко
новини

Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКХ висловили жаль, що немає часу пояснити причину

Катерина Середа
новини

Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Аліна Квітко
новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман

Останні новини про: Херсон

На Херсонщині родини загиблих Захисників отримають ₴950 тис. з обласного бюджету
Росіяни атакували з артилерії Херсон: є постраждала
Передавала дані про українські війська: медсестру з Херсона засудили за держзраду

Суд дав 15 років заочно бойовику «ДНР», який брав участь в окупації рідного міста на Миколаївщині

Суд дав 15 років заочно бойовику «ДНР», який брав участь в окупації свого рідного міста на Миколаївщині

1 година тому

Антимонопольний комітет оштрафував комунальне підприємство у Південноукраїнську

Головне сьогодні