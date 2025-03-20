У Херсоні чоловіка підозрюють у пропонуванні хабаря поліцейському

Затриманий підозрюваний у справі пропонування хабаря. Фото: Нацполіція

У Херсоні 44-річного чоловіка підозрюють у пропонуванні хабаря поліцейському, щоб допомогти своєму знайомому уникнути мобілізації.

Як повідомили в Нацполіції, підозрюваний розповів правоохоронцю, що його товариш отримав повістку від ТЦК. Аби уникнути мобілізації та не потрапити в розшук, чоловік запропонував «винагороду» за допомогу у вирішенні питання з представниками ТЦК.

Поліцейський категорично відмовився та попередив, що такі дії є кримінальним правопорушенням. Проте за кілька днів херсонець знову зустрів правоохоронця, нагадав про свою пропозицію та назвав конкретну суму 20-25 тисяч гривень.

Зазначається, що його дії були належним чином задокументовані, після чого слідчі повідомили чоловіку про підозру. Тепер йому загрожує штраф у 17 тисяч гривень або до 4 років позбавлення волі (максимальне покарання).

Раніше на Миколаївщині правоохоронці затримали 25-річного держвиконавця, якого підозрюють у хабарництві. За попередньою інформацією, він за гроші обіцяв своєму клієнту припинити виконання рішення суду щодо несплати аліментів.