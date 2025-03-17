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На Миколаївщині затримали держвиконавця, його підозрюють у хабарництві

Речові докази у справі підозри в хабарництві на Миколаївщині. Фото: НацполіціяРечові докази у справі підозри в хабарництві на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині правоохоронці затримали 25-річного держвиконавця, якого підозрюють у хабарництві. За попередньою інформацією, він за гроші обіцяв своєму клієнту припинити виконання рішення суду щодо несплати аліментів.

Як повідомляють у Нацполіції, службовець одного з районних відділів Державної виконавчої служби запропонував за винагороду закрити виконавче провадження щодо 42-річного місцевого жителя, яке було відкрито через несплату аліментів. У результаті чоловік міг би безперешкодно виїхати за кордон.

Зазначається, що посадовця затримали під час отримання грошей. У нього вилучили 30 тисяч гривень, мобільний телефон та виконавчі документи.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Слідчі дії у справі підозри в хабарництві на Миколаївщині. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі підозри в хабарництві на Миколаївщині. Фото: Нацполіція
Слідчі дії у справі підозри в хабарництві на Миколаївщині. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі підозри в хабарництві на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в Одесі затримали виконувача обов’язків директора департаменту архітектури та містобудування міськради. Посадовця підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря.

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