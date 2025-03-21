Аварії російських танкерів у Чорному морі: на узбережжі Одещини знайшли мазут

Мазут, який знайшли на узбережжі Одещини. Архівне фото: Іван Русєв/Facebook

На узбережжі Одещини, поблизу села Фонтанка, знайшли згустки мазуту, які, ймовірно, є наслідком аварії російських нафтових танкерів у Чорному морі.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції, 20 березня під час обстеження узбережжя було зафіксовано локальні осередки забруднення на ділянці довжиною 30 метрів. Фахівці виявили мазутні згустки розміром 6-12 см.

Водночас зазначається, що наразі не зафіксовали візуальних ознак забруднення морської акваторії.

Спеціалісти відібрали зразки морської води та речовини разом із піском для подальшого лабораторного аналізу в УкрНЦЕМ, аби визначити рівень забруднення нафтопродуктами.

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Раніше в Одесі на пляжі «Лузанівка» виявили мазут, відібрані фракції нафтопродукту фахівці вже відправили на лабораторні дослідження.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту. Водночас прибирати мазут розпочали поруч із Дунайським біосферним заповідником на узбережжі Одещини.

Пізніше на узбережжі Одещини, в районі села Лебедівка Білгород-Дністровського району, знайшли нові згустки мазуту. Це наслідки аварії нафтових російських танкерів у Чорному морі.