У Херсоні поліція встановила підозрюваного у подвійному вбивстві, а також у зґвалтовані дитини

Поліцейський, ілюстративне фото з сайту law firm

Поліція Херсонщини затримала підозрюваного у вбивстві 40-річної жінки та її 7-річної доньки – ним виявився колишній чоловік загиблої.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

Повідомляється, що після деокупації Херсона в одному з приватних будинків були виявлені мертвими 40-річна жінка та її 7-річна донька. Судово-медична експертиза встановила, що обидві були задушені. Крім того, малолітня дівчинка виявилася зґвалтованою.

«Під час проведення досудового розслідування слідчі та працівники управління карного розшуку обласного главку поліції встановили обставини злочину та причетного до цього зловмисника. Ним виявився 40-річний колишній чоловік загиблої жінки. За процесуального керівництва обласної прокуратури наразі фігуранту заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів», – повідомляє поліція.

Зараз правоохоронці розшукують підозрюваного, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Херсоні 44-річного чоловіка підозрюють у пропонуванні хабаря поліцейському, щоб допомогти своєму знайомому уникнути мобілізації.