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В Україну вчасно не повернулися до 17% хлопців, які виїхали за програмою обміну студентів

До України не повернулися вчасно 17% хлопців, які виїхали за програмою обміну студентами. Архівне фото: «МикВісті»До України не повернулися вчасно 17% хлопців, які виїхали за програмою обміну студентами. Архівне фото: «МикВісті»

В Україну вчасно не повернулися до 17% хлопців, які виїхали за програмою обмінів студентів. У Міносвіти поки не планують скасовувати можливості для виїзду.

Про це Укрінформу повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

«Є суттєва частина хлопців, а це 15—17% тих, які поїхали на академічну мобільність і не повернулись вчасно. Поки що це не критична цифра, аби скасовувати можливості для виїзду», — зазначив Михайло Винницький.

За його словами, йдеться про студентів віком 18—22 роки, які навчаються на бакалавраті.

«Ця цифра ще не критична, але тривожна. По деяких університетах вона є дуже високою, по інших — фактично усі повертаються. Ми будемо звертатись до ректорів наших університетів, які є частиною консорціумів «Еразмусу», щоб їхні комісії уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність», — додав він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт, який розширює перелік людей, які не підлягають мобілізації, зокрема серед студентів та педагогів. Тепер документ має розглянути Верховна Рада.

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