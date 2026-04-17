 Україна розраховує почати навчання пілотів на Gripen уже цього року

Україна може почати навчання пілотів на шведських винищувачах Gripen уже цього року

Винищувач Saab JAS-39 Gripen. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує обговорити зі Швецією можливість початку підготовки українських пілотів на винищувачах Gripen уже цього року.

Про це він повідомив під час спільних заяв із королем Швеції Карлом XVI Густавом у Львові, пише «Укрінформ».

За словами глави держави, Україна очікує на розвиток співпраці щодо формування сучасного повітряного флоту, зокрема із залученням шведських літаків.

«Ми дуже розраховуємо — про це будемо говорити сьогодні з Його Величністю, — що вже наші пілоти почнуть тренування, навчання цього року», — сказав Володимир Зеленський.

Президент також подякував Швеції за підтримку України, включно з допомогою у сфері протиповітряної оборони.

Окремо він відзначив участь королеви Сильвії у гуманітарних ініціативах, зокрема у програмі повернення українських дітей Bring Kids Back UA та підтримці шкільного харчування.

«Вона в постійному контакті з першою леді України. Ми вдячні за також за підтримку програми шкільного харчування для наших дітей в Україні», — зазначив президент.

Нагадаємо, що король Швеції Карл XVI Густав прибув до України з візитом. Востаннє він відвідував країну у 2008 році.

