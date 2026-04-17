Король Швеції Карл XVI Густав прибув до України вперше за понад 15 років

Король Швеції Карл XVI Густав прибув до України з візитом. Востаннє він відвідував країну у 2008 році.

Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT.

У мережі також з’явилося відео зустрічі монарха з президентом України Володимиром Зеленським.

Очікується, що протягом дня король відвідає Львів. Разом із ним до України прибула міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Штенергард.

У межах візиту заплановано участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих українських військових. Також передбачені відвідини навчальних закладів і медичних установ.

«Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу. Памʼять про кожного й кожну для нас дуже важлива. Про захисників і захисниць України, які боролися проти російської агресії. Вони билися не лише за нашу країну, а й за захист усієї Європи, щоб російське божевілля і вбивства не пішли далі», — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Сили оборони України отримають від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які допоможуть ефективніше протидіяти дронам, зокрема «Шахедам», а також іншим повітряним загрозам.