За катування цивільних у Снігурівці російського командира засудили до 10 років

Командира взводу розвідувальної роти Збройних сил РФ засудили до десяти років тюрми за незаконне утримання, побиття та погрози цивільним під час окупації Снігурівки, що на Миколаївщині.

За даними слідства, військовий РФ обіймав посаду командира відділення другого розвідувального взводу 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади. Разом з іншими окупантами утримував місцевих жителів. Від них вимагали інформацію про родичів-військових і підрозділи тероборони.

«Окупант під час тимчасової окупації населених пунктів Снігурівської громади Баштанського району з іншими невстановленими військовослужбовцями рф примусово утримували місцевих мешканців проти їх волі з метою надати інформацію про своїх родичів — військовослужбовців ЗСУ, а також про місцезнаходження українських військових та територіальної оборони, завдаючи громадянам серйозних фізичних та психологічних страждань з метою залякування», — йдеться у повідомленні.

Також встановили, що під час так званого «перевиховання» окупанти застосовували фізичну силу та примушували до роботи 15-річного хлопця.

Слідчі повідомили військовому про підозру за статтею про незаконне позбавлення волі та жорстоке поводження з цивільним населенням, після чого обвинувальний акт передали до суду. Наразі суд визнав його винним та призначив покарання — 10 років тюрми.

Нагадаємо, що Снігурівський районний суд заочно засудив до 10 років тюрми офіцера 108 десантно-штурмового полку ЗС РФ Костянтина Макіна. Під час окупації громади він був причетним до катувань чоловіка старости села Новопетрівка.