 Катування цивільних під час окупації Снігурівки: командира РФ засудили до 10 років

За катування цивільних у Снігурівці російського командира засудили до 10 років

Зала засідання суду. Ілюстративне фото: МикВістіЗала засідання суду. Ілюстративне фото: МикВісті

Командира взводу розвідувальної роти Збройних сил РФ засудили до десяти років тюрми за незаконне утримання, побиття та погрози цивільним під час окупації Снігурівки, що на Миколаївщині.

За даними слідства, військовий РФ обіймав посаду командира відділення другого розвідувального взводу 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади. Разом з іншими окупантами утримував місцевих жителів. Від них вимагали інформацію про родичів-військових і підрозділи тероборони.

«Окупант під час тимчасової окупації населених пунктів Снігурівської громади Баштанського району з іншими невстановленими військовослужбовцями рф примусово утримували місцевих мешканців проти їх волі з метою надати інформацію про своїх родичів — військовослужбовців ЗСУ, а також про місцезнаходження українських військових та територіальної оборони, завдаючи громадянам серйозних фізичних та психологічних страждань з метою залякування», — йдеться у повідомленні.

Також встановили, що під час так званого «перевиховання» окупанти застосовували фізичну силу та примушували до роботи 15-річного хлопця.

Слідчі повідомили військовому про підозру за статтею про незаконне позбавлення волі та жорстоке поводження з цивільним населенням, після чого обвинувальний акт передали до суду. Наразі суд визнав його винним та призначив покарання — 10 років тюрми.

Нагадаємо, що Снігурівський районний суд заочно засудив до 10 років тюрми офіцера 108 десантно-штурмового полку ЗС РФ Костянтина Макіна. Під час окупації громади він був причетним до катувань чоловіка старости села Новопетрівка.

Атаки РФ: в лікарнях Одеси залишаються 9 поранених, серед них дитина
Король Швеції Карл XVI Густав прибув до України вперше за понад 15 років
В Генштабі заявили про знищення радіолокаційних станцій та військових об’єктів РФ
Читайте також:
новини
Водоканал Миколаєва віддав ремонт колектора за ₴56 мільйонів фірмі-фігуранту кримінальної справи

Альона Коханчук
новини
За час війни у Миколаєві пошкоджено майже 40 будинків, які є пам’ятками архітектури

Даріна Мельничук
новини
Вагітні мусять проходити по дорозі: миколаївці просять відновити пішохідну зону біля недобудови у центрі

Юлія Лук’яненко
новини
Квартира в Іспанії, ₴3,4 млн зарплати та кредит: що у декларації керівника миколаївської «Зорі» Цимбала

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві шість об’єктів планують внести до переліку культурної спадщини

Анна Гакман
Останні новини про: Війна в Україні

В Генштабі заявили про знищення радіолокаційних станцій та військових об’єктів РФ
Король Швеції Карл XVI Густав прибув до України вперше за понад 15 років
Атаки РФ: в лікарнях Одеси залишаються 9 поранених, серед них дитина

«Одне з найважливіших питань каденції», — депутат Горбуров про новий герб Миколаївської області

Наглядова рада водоканалу спростувала заяву гендиректора про те, хто звільнив Тельпіса

3 години тому

Миколаївці на зборах виступили проти АЗС у зеленій зоні: «Не допустимо вирубку дерев»

Даріна Мельничук

Головне сьогодні