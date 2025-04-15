Трамп вірить, що Росія прагне завершити війну в Україні, — Білий дім

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп вірить, що Росія хоче завершення війни в Україні. Такого висновку він дійшов після візиту свого спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

— Відбулася продуктивна розмова. Як сказав учора ввечері посланник президента Стів Віткофф, він вірить, що Росія хоче закінчити цю війну, і президент теж у це вірить. У Росії є стимул для завершення цієї війни. Можливо, це може бути економічне партнерство зі США, але спочатку нам потрібно побачити припинення вогню. Президент і президентський посланник Віткофф передали таке послання росіянам, — сказала вона.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що удар російських військ по місту Суми, внаслідок якого загинули щонайменше 34 людини, міг бути «помилкою».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що підхід президента США Дональда Трампа до війни, заснований на принципі «мир через силу», наразі діє лише щодо України.