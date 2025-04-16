Трамп продовжив заборону на вхід російських суден до портів США ще на рік
-
- Анна Гакман
-
•
-
21:11, 16 квітня, 2025
-
Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік заборону на вхід до американських портів для російських суден.
Як йдеться в документі Білого дому, указ забороняє стоянку та рух у портах США всім суднам, які мають зв’язок із Росією.
У документі також наголошується, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у квітні 2022 року, США запровадили надзвичайний стан у відповідь на дії Москви, які порушують міжнародні норми.
«Політика та дії уряду Російської Федерації й надалі становлять загрозу, яка є підставою для оголошення надзвичайного стану у зв’язку з порушенням або загрозою порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів», — йдеться в указі.
Нагадаємо, група з 50 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США запропонувала законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від переговорів з Україною або спробує підірвати її суверенітет після укладення мирної угоди.
Останні новини про: Війна в Україні