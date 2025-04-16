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Трамп продовжив заборону на вхід російських суден до портів США ще на рік

Дональд Трамп, фото: aa.com.trДональд Трамп, фото: aa.com.tr

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік заборону на вхід до американських портів для російських суден.

Як йдеться в документі Білого дому, указ забороняє стоянку та рух у портах США всім суднам, які мають зв’язок із Росією.

У документі також наголошується, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у квітні 2022 року, США запровадили надзвичайний стан у відповідь на дії Москви, які порушують міжнародні норми.

«Політика та дії уряду Російської Федерації й надалі становлять загрозу, яка є підставою для оголошення надзвичайного стану у зв’язку з порушенням або загрозою порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів», — йдеться в указі.

Нагадаємо, група з 50 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США запропонувала законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від переговорів з Україною або спробує підірвати її суверенітет після укладення мирної угоди.

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