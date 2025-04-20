Росія продовжує обстріли на різних напрямах фронту, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив про активні бойові дії на фронті, незважаючи на спроби Росії створити враження припинення вогню.

Про це він повідомив з посиланням на доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Згідно з його доповіддю, за перші 6 годин «великоднього перемирʼя» армія РФ провела 387 обстрілів і 19 штурмів. А ще росіяни 290 разів застосовували безпілотники.

«В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші», — зазначив президент.

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Він додав, що українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною.

Слід зазначити, що російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.

Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку Росії ударними дронами, яка відбулася після 17:00 у суботу, 19 квітня. За його словами, це демонструє справжнє ставлення президента РФ Володимира Путіна до Великодня та людського життя.

Згодом, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін наголосив про продовження атак російських дронів в області після 18:00, коли росіяни начебто оголосили «великоднє перемир’я». Він зазначив, що наразі не спостерігається «жодного затишшя».

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до режиму повного та безумовного припинення вогню, однак діятиме дзеркально, якщо Росія продовжуватиме обстріли. Відповідну позицію глава держави виклав у своєму зверненні 19 квітня.