На вулиці в Києві стріляли в чоловіка: нападника шукають

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, фото: поліція Києва

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина — вранці приблизно о 8:50 на вулиці знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням.

Про це повідомили в поліції столиці.

На місце одразу прибули правоохоронці, медики та кінологи. Потерпілого шпиталізували, зараз він отримує необхідну допомогу.

Поліція з’ясовує, що саме сталося, та розшукує людину, яка стріляла. На місці працюють слідчі та інші служби. Кримінальне провадження відкрито за статтею про замах на вбивство.

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, фото: поліція Києва У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, фото: поліція Києва

Нагадаємо, що у березні в Приморському районі Одеси невідомий вистрілив у чоловіка та втік. Постраждалий загинув на місці. Вбитим виявився активіст і волонтер Демʼян Ганул.

Підозрюваним у вбивстві одеського активіста є 46-річний дезертир. Слідство опрацьовує всі можливі мотиви злочину.

Слід зазначити, що Президент Володимир Зеленський також відреагував на затримання підозрюваного. За його словами, до розкриття злочину залучили десятки слідчих, оперативників та криміналістів.