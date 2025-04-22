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Російські війська атакували дронами Харків: є постраждалі

Рятувальники ліквідовують наслідки російських атак. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки російських атак. Фото: ДСНС

У вiвторок, 22 квiтня, російська армія масово атакувала дронами Харків. За попередніми підрахунками, по місту завдали 12 ударів. На місцях деяких прильотів спалахнули пожежі.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Близько 13:00 в Харкові попереджали про атаку групи ударних безпілотників типу Shahed.

Наразі кількість постраждалих збільшилася до дев’яти. Одна людина перебуває у вкрай важкому стані в лікарні, двоє — госпіталізовані до хірургії, дві людини — до нейрохірургії та травматології, одна людина госпіталізована з вибуховим пораненням, ще троє — отримали амбулаторну допомогу.

Рятувальники ліквідовують наслідки російських атак. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки російських атак. Фото: ДСНС

Як повідомили в обласній прокуратурі, у Шевченківському, Салтівському та Новобаварському районах пошкоджені цивільні підприємства. У Київському районі БпЛА влучив у проїжджу частину. Пошкоджені 15 авто та адміністративна будівля.

Крім того, ще два удари зафіксовано по передмістю Харкова. Так, у Дергачі пошкоджений приватний будинок, у селі Руська Лозова горіла трава, ніхто не постраждав.

У прокуратурі зазначили, що російська армія використала БпЛА «Герань-2». 

Прокурори фіксують наслідки російських атак. Фото: Харківська обласна прокуратураПрокурори фіксують наслідки російських атак. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше повідомлялось, що російські війська вдарили по Запоріжжю авіабомбою. В результаті удару одна людина загинула і 15 отримали поранення.

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