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Під ранок поблизу Баштанки загорілось сміттєзвалище: вогонь охопив 1,5 гектара

Пожежі у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області, фото: ДСНС

Сьогодні під ранок поблизу Баштанки загорілось сміттєзвалище. Площа займання сягнула 1,5 гектара.

Загалом протягом 29 квітня та в ніч на 30 квітня рятувальники Миколаївщини 11 разів виїжджали на гасіння пожеж у регіоні, повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Три випадки займання виникли в житловому секторі. У селі Шевченкове двічі горіли сараї на приватних територіях. Вогнеборці ліквідували пожежі на площах 30 та 15 квадратних метрів.

Ще один інцидент стався у Миколаєві — загорілася квартира на першому поверсі дев’ятиповерхівки. Дим поширився на верхні поверхи. Рятувальники евакуювали вісьмох мешканців, а пожежу загасили на площі 5 квадратних метрів.

Ще сім разів горіли суха трава, очерет, сміття та металевий контейнер у різних населених пунктах області: селах Берізки, Сергіївка, Арбузинка, а також у Первомайську, Баштанці та Миколаєві.

Пожежі у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області, фото: ДСНС
Пожежі у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області, фото: ДСНС
Пожежі у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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