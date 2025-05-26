Пошкоджено 20 будинків: у Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки російських обстрілів

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві через російські атаки 25 травня пошкоджені 20 житлових будинків. В одному з них зруйновано одразу три верхні поверхи — третій, четвертий і п’ятий.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Наразі на місцях «прильотів» активно працюють комунальні служби: ремонтують вікна, забивають пошкоджені отвори OSB-плитами, прибирають уламки скла й сміття.

— ДСНС завершує демонтаж аварійних конструкцій будинку. Далі департамент ЖКГ, комунальні служби продовжать свою роботу, — пояснив перший віцемер Віталій Луков.

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Мешканцям постраждалих будинків радять звертатися по допомогу та консультації до районних адміністрацій або департаменту ЖКГ, де надають роз’яснення щодо подальших дій та підтримки.

Раніше повідомлялось, що у Заводському районі Миколаєва завершили аварійно-рятувальні роботи в п’ятиповерховому будинку, який постраждав від удару ворожого дрона.

Нагадаємо, що станом на ранок 26 травня, внаслідок російської атаки дронами-камікадзе по Миколаєву вночі 25 травня загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

Удар по Миколаєву 25 травня

Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток. Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Крім того, від удару російського безпілотника постраждав один із дитячих садочків. У будівлі вибиті вікна та пошкоджено дах.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки.

Згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Станом на вечір 25 травня було відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.