Financial Times: Росія могла навмисно атакувати офіс Boeing у Києві під час авіаударів

Наслідки російського удару по офісу Boeing в Україні. Фото: Shutterstock

Під час нещодавнього обстрілу дронами, балістичними та крилатими ракетами по Києву і інших містах, однією з цілей стала будівля в столиці, яку використовувала американська аерокосмічна компанія Boeing.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на працівників компанії, українських посадовців і голову Американської торговельної палати в Україні.

На фото з місця події, підтверджених виданням, видно значні пошкодження будівлі та роботу рятувальників. Джерела припускають, що удар був цілеспрямованим — саме по американській компанії.

Слід зазначити, що Boeing активно працює в Україні, маючи понад 1000 співробітників. Основна діяльність — інженерна підтримка та співпраця з ДП «Антонов». Крім того, після атаки роботу компанія не зупинила, постраждалих серед персоналу немає. У компанії зазначили, що продовжують наймати фахівців в український офіс.

Удар по американській компанії може викликати реакцію президента США Дональда Трампа, зазначає FT, зважаючи на його дедалі гострішу риторику щодо дій Москви.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що російські обстріли України останні кілька днів, є відповіддю на операцію зі знищення літаків стратегічної авіації «Павутина». За його словами, Україна «дала привід піти та вщент розбомбити їх».