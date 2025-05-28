Politico: терпіння Трампа щодо Путіна вичерпується, але рішення про санкції ще немає

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо правителя Росії Володимира Путіна вичерпується, але він не визначився у своїх подальших діях.

За словами співрозмовників, Трамп розчарований відсутністю реакції Путіна на пропозицію перезавантажити відносини після мирного врегулювання, але поки не ухвалив рішення щодо нових санкцій, пише Politico.

Один із представників адміністрації заявив, що Путін «небезпечно наближається до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав до нього». Хоча розчарування американського лідера зростає, він досі уникає санкційного тиску, вважаючи, що це може зашкодити американському бізнесу та ускладнити діалог із Москвою.

Чиновники США повідомляють, що Трамп схильний уникати силового підходу, вважаючи за краще переконати Путіна дипломатично. Проте частина республіканців у Сенаті наполягає на запровадженні нових обмежень, і готова підтримати відповідний законопроєкт, якщо отримає чіткий сигнал з Білого дому.

За даними видання, Європі побоюються, що Трамп може повністю відмовитись від мирного процесу без покарання для Росії. У Брюсселі також звертають увагу на спроби Кремля розділити теми війни в Україні та відносин із США, прагнучи зосередитись на економічному зближенні з Вашингтоном.

Нагадаємо, що Трамп розкритикував Путіна, заявивши, що той «грається з вогнем». До цього він заявляв, що Путін «абсолютно збожеволів». Також Трамп попередив, що спроба повного захоплення України може призвести до краху самої Росії.