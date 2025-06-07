«Їм дали привід», — Трамп заявив, що Україна сама спровокувала російські удари

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські обстріли України останні кілька днів, є відповіддю на операцію зі знищення літаків стратегічної авіації «Павутина».

Про це він сказав журналістам на борту свого літака.

За його словами, Україна «дала привід піти та вщент розбомбити їх минулої ночі».

— Коли я побачив це (результати операції — прим.), я сказав: «Ну ось, тепер буде удар», — сказав Дональд Трамп.

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Уночі росіяни запустили по Україні 452 засоби повітряного нападу: 407 ударних БпЛА типу Shahed і інших типів, балістичні, крилаті та протирадіолокаційні ракети.

Спецоперація «Павутина»

Спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.