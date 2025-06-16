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На Одещині двох місцевих жителів підозрюють у спробі незаконного переправлення військовозобов'язаного через кордон

На Одещині затримали двох людей за спробу переправити киянина до Придністров’я. Фото: НацполіціяНа Одещині затримали двох людей за спробу переправити киянина до Придністров’я. Фото: Нацполіція

В Одеської області затримали 34-річного чоловіка та 27-річну жінку, які підозрюються у незаконному переправленні 30-річного жителя Києва через кордон.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними, затримані діяли разом з ще однією особою, яку наразі не встановлено. Перед виїздом киянин переказав жінці 800 доларів як передоплату за організацію перетину кордону. Отримані кошти вона мала поділити зі спільником.

До прикордонної зони з Придністров’ям підозрюваних доставили різними транспортними засобами: чоловіка підвіз родич, а жінка прибула на таксі для координації маршруту. Усіх затримали приблизно за 500 метрів від кордону.

На військовозобов’язаного киянина, який намагався виїхати з України в обхід офіційних пунктів пропуску, складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф або адміністративний арешт.

Двом мешканцям Подільська оголошено підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через держкордон, вчинена за попередньою змовою з корисливою метою. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід: чоловік перебуває під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 120 тисяч гривень, жінку відправлено під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, на українсько-молдовському кордоні прикордонники разом із поліцією затримали 45-річного водія з України, який намагався нелегально переправити до Молдови кількох чоловіків призовного віку.

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