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З-під завалів будинку в Києві дістали тіла 5 загиблих: триває ідентифікація

Наслідки атаки РФ, зруйнований будинок у Солом'янському районі. Київ, 17 червня 2025 року. Фото: Суспільне НовиниНаслідки атаки РФ, зруйнований будинок у Солом'янському районі. Київ, 17 червня 2025 року. Фото: Суспільне Новини

У Солом’янському районі Києва рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку, зруйнованого російським ракетним ударом, тіла п’яти загиблих. Остаточна кількість жертв наразі уточнюється — триває ідентифікація.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко та речник ДСНС Світлана Водолага в коментарі  «Українській правді».

— Перебуваю на місці атаки в Солом’янському районі. Тут продовжується рятувальна операція. Наразі дістали з-під завалів тіла двох загиблих киян. Пошуки тривають, під руїнами ще можуть перебувати люди,  — зазначив Тимур Ткаченко.

Водночас він не уточнив, чи п’ять загиблих — це загальна кількість жертв, чи нові виявлені тіла, додатково до вже повідомлених.

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У коментарі «Українській правді» речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага повідомила, що рятувальники загалом деблокували тіла п’яти загиблих.

На запитання, чи свідчить це про зростання кількості жертв на п’ять осіб, вона пояснила:

—  Так, дійсно, ми попередньо, мали 14 загиблих —  13 тіл і одна людина померла у лікарні. Але треба зважати на те, що рятувальники не вилучили усі цілі тіла, десь вилучали фрагменти —  частини руки, тощо. Наразі проходить ідентифікація. Лише після її завершення зможемо назвати точну кількість загиблих, —  сказала Світлана Водолага.

Вона додала, що аварійно-рятувальні роботи на місці тривають.

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Київ зазнав масштабної ракетної атаки з боку Росії. Внаслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерховому житловому будинку, обвалився один із під’їздів.

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