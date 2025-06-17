З-під завалів будинку в Києві дістали тіла 5 загиблих: триває ідентифікація
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- Світлана Іванченко
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15:30, 17 червня, 2025
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У Солом’янському районі Києва рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку, зруйнованого російським ракетним ударом, тіла п’яти загиблих. Остаточна кількість жертв наразі уточнюється — триває ідентифікація.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко та речник ДСНС Світлана Водолага в коментарі «Українській правді».
— Перебуваю на місці атаки в Солом’янському районі. Тут продовжується рятувальна операція. Наразі дістали з-під завалів тіла двох загиблих киян. Пошуки тривають, під руїнами ще можуть перебувати люди, — зазначив Тимур Ткаченко.
Водночас він не уточнив, чи п’ять загиблих — це загальна кількість жертв, чи нові виявлені тіла, додатково до вже повідомлених.
У коментарі «Українській правді» речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага повідомила, що рятувальники загалом деблокували тіла п’яти загиблих.
На запитання, чи свідчить це про зростання кількості жертв на п’ять осіб, вона пояснила:
— Так, дійсно, ми попередньо, мали 14 загиблих — 13 тіл і одна людина померла у лікарні. Але треба зважати на те, що рятувальники не вилучили усі цілі тіла, десь вилучали фрагменти — частини руки, тощо. Наразі проходить ідентифікація. Лише після її завершення зможемо назвати точну кількість загиблих, — сказала Світлана Водолага.
Вона додала, що аварійно-рятувальні роботи на місці тривають.
Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Київ зазнав масштабної ракетної атаки з боку Росії. Внаслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерховому житловому будинку, обвалився один із під’їздів.
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