«Це суперечить заклику Трампа зупинити вбивства»: в Посольстві США прокоментували масовану атаку РФ по Києву

Наслідки РФ атаки по Києву 17 червня 2025 року. Фото: ДСНС

В Посольстві США в Україні відреагували на масову російську атаку на Київ у ніч проти 17 червня.

Допис опублікували в соціальних мережах посольства у середу, 18 червня, зазначивши, що приєднуються до дня жалоби в Києві за жертвами російського обстрілу напередодні.

«Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні», — зазначили в посольстві.

Напередодні російську атаку також прокоментувала речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Вона зазначила, що Сполучені Штати засуджують такі атаки.

— Ми знаємо про вчорашню нічну атаку на Київ, яка призвела до численних жертв, включаючи трагічну загибель громадянина США. Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо наші найглибші співчуття жертвам і сім’ям усіх постраждалих, — заявила Теммі Брюс.