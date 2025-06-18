«Це суперечить заклику Трампа зупинити вбивства»: в Посольстві США прокоментували масовану атаку РФ по Києву
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- Світлана Іванченко
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13:42, 18 червня, 2025
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В Посольстві США в Україні відреагували на масову російську атаку на Київ у ніч проти 17 червня.
Допис опублікували в соціальних мережах посольства у середу, 18 червня, зазначивши, що приєднуються до дня жалоби в Києві за жертвами російського обстрілу напередодні.
«Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні», — зазначили в посольстві.
Напередодні російську атаку також прокоментувала речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Вона зазначила, що Сполучені Штати засуджують такі атаки.
— Ми знаємо про вчорашню нічну атаку на Київ, яка призвела до численних жертв, включаючи трагічну загибель громадянина США. Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо наші найглибші співчуття жертвам і сім’ям усіх постраждалих, — заявила Теммі Брюс.
Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Київ зазнав масштабної ракетної атаки з боку Росії. Внаслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерховому житловому будинку, обвалився один із під’їздів.
Наразі кількість загиблих зросла до 23, з-під завалів дістали тіла ще сімох людей.
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