Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 22
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- Марія Хаміцевич
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8:45, 18 червня, 2025
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У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки 17 червня зросла до 22. З-під завалів дістали тіла ще шістьох людей.
Про це зранку 18 червня повідомили в ДСНС України.
У Солом’янському районі Києві, де російська балістична ракета влучила в 9-поверхівку, пошукові роботи тривали всю ніч.
Станом на 07:00 з-під завалів частково зруйнованого будинку деблокували тіла ще п’яти загиблих людей.
У ДСНС зазначили, що всього за цією адресою вилучили 16 тіл, а загалом унаслідок російського обстрілу в Києві загинула 21 людина та 134 — постраждали.
Згодом ДСНС повідомила, що з-під завалів будинку у Солом’янському районі деблокували тіло ще одного загиблого чоловіка. За вказаною адресою вилучили тіла 17 людей.
Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Київ зазнав масштабної ракетної атаки з боку Росії. Внаслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерховому житловому будинку, обвалився один із під’їздів.
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