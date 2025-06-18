Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 22

Розбір завалів у Солом’янському районі Києві. Фото: ДСНС

У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки 17 червня зросла до 22. З-під завалів дістали тіла ще шістьох людей.

Про це зранку 18 червня повідомили в ДСНС України.

У Солом’янському районі Києві, де російська балістична ракета влучила в 9-поверхівку, пошукові роботи тривали всю ніч.

Станом на 07:00 з-під завалів частково зруйнованого будинку деблокували тіла ще п’яти загиблих людей.

У ДСНС зазначили, що всього за цією адресою вилучили 16 тіл, а загалом унаслідок російського обстрілу в Києві загинула 21 людина та 134 — постраждали.

Згодом ДСНС повідомила, що з-під завалів будинку у Солом’янському районі деблокували тіло ще одного загиблого чоловіка. За вказаною адресою вилучили тіла 17 людей.

Розбір завалів у Солом’янському районі Києві. Фото: ДСНС

Розбір завалів у Солом’янському районі Києві. Фото: ДСНС

Розбір завалів у Солом’янському районі Києві. Фото: ДСНС

Розбір завалів у Солом’янському районі Києві. Фото: ДСНС

Розбір завалів у Солом’янському районі Києві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Київ зазнав масштабної ракетної атаки з боку Росії. Внаслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерховому житловому будинку, обвалився один із під’їздів.