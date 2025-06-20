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Будинки та автомобілі пошкоджені через російський обстріл Херсонщин: поранені 11 людей

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби російські війська обстріляли 35 населених пунктів Херсонської області. Поранення отримали 11 людей.

Про це 20 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни били по житлових кварталах та об’єктах соціальної інфраструктури. Пошкоджені 17 приватних будинків, автобус, автівки та господарські споруди.

Нагадаємо, що 19 червня російські війська з артилерії також атакували пункт базування екстреної медичної допомоги в селищі Білозерка. Внаслідок обстрілу був пошкоджений гараж та дві машини швидкої.

А 18 червня в Херсоні російські військові скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль швидкої допомоги. В результаті були поранені двоє медиків. А протягом минулої доби, внаслідок обстрілу росіянами Херсонської області, загинули двоє людей, ще 34 — отримали поранення.

Також у селищі Білозерка на Херсонщині російські війська скинули вибухівку з безпілотників на пожежну частину. Внаслідок удару постраждали троє рятувальників.

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