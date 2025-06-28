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Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, ще три — поранені

Обстріл Херсонської області, архівне фото Херсонської ОВАОбстріл Херсонської області, архівне фото Херсонської ОВА

Російські війська 27 червня та в ніч на 28 червня обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще троє — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Антонівка, Наддніпрянське, Садове, Придніпровське, Степанівка, Молодіжне, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Томина Балка, Велетенське, Кізомис, Дніпровське, Миролюбівка, Новодмитрівка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Милове, Республіканець, Дудчани, Качкарівка, Тягинка, Львове, Бургунка, Вірівка, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Осокорівка, Шевченківка, Хрещенівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили  багатоповерхівку та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 27 червня атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинуло подружжя, серед постраждалих — двоє дітей.

Також 27 червня одинадцять разів обстріляли FPV-дронами та артилерією Куцурубську громаду Миколаївської області.

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