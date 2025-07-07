ЗСУ атакували завод з виробництва боєприпасів у Московській області

Українські військові атакували завод з виробництва боєприпасів у Московській області. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

У ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України вдарили по «Краснозаводському хімічному заводу» що знаходиться у Московській області РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що на підприємстві виробляють піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для безпілотників типу Shahed.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про серію вибухів поблизу міста Краснозаводськ та зафіксував рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження наразі уточнюються.

Нагадаємо, 7 липня, на території одного зі складів боєприпасів у Миколаївській області спалахнула пожежа.