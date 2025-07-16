Фінляндія заборонила росіянам і білорусам купувати нерухомість у країні

Фінляндія офіційно заборонила громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість. Фото: AP/Pavel Golovkin

Уряд Фінляндії офіційно заборонив громадянам Росії та Білорусі придбавати нерухомість на території країни. Заборона набула чинності 15 липня.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен на своїй сторінці у соцмережі X.

Посадовець заявив, що це «важлива реформа, яку занадто довго не реалізовували». За його словами, необхідність у такому рішенні виникла ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, однак тоді цю потребу не визнали, і відповідний законопроєкт не підготували.

«Наприклад, попередній уряд у 2023 році дійшов висновку, що така реформа не є необхідною. Коли я розпочав роботу в Міністерстві оборони, я вважав це проблемою і почав підготовку заборони на купівлю нерухомості приблизно два роки тому», — повідомив Антті Гяккянен.

Міністр зазначив, що ухвалений захід спрямований на зміцнення національної безпеки та «підготовку до всіх можливих форм впливу».

Нагадаємо, керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії Самі Нурмі заявляв, що Росія, ймовірно, почне повертати свої війська з України та нарощувати сили поблизу фінського кордону після завершення війни.