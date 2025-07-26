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Через обстріли на Херсонщині пошкоджені будинки та автомобілі, є загиблі

Знак перед в'їздом у Херсон. Фото: «МикВісті»Знак перед в'їздом у Херсон. Фото: «МикВісті»

Російські війська 25 липня та в ніч на 26 липня обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки три людини загинули, ще 11 — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Садове, Зеленівка, Чорнобаївка, Наддніпрянське, Білозерка, Дніпровське, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Дослідне, Олександрівка, Томина Балка, Понятівка, Берислав, Новокаїри, Осокорівка, Козацьке, Червоний Яр, Заможне, Новорайськ, Шевченківка, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Львове, Миколаївка, Монастирське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Суханове, Тягинка, Українка, Хрещенівка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 25 липня російські війська атакували з артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено навчальний заклад та котельню. Постраждалих немає.

Також вночі 26 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та Дніпропетровську область. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.

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