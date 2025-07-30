Сєнкевич пояснив, чому не прийшов на мітинги у підтримку НАБУ, як Кличко: «У мера Києва менше справ»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич на пресконференції 30 липня. Фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, чому не вийшов на мітинги на підтримку НАБУ і САП.

Про це він сказав, відповідаючи на питання кореспондента «МикВісті», під час пресконференції у міській раді сьогодні, 30 липня.

Мер зауважив, що мітинги відбувались поза його робочим часом і на них його ніхто не запрошував.

— По-перше, ці мітинги відбувались поза робочим часом. І про проведення мітингів мене заздалегідь ніхто не повідомляв. По-друге, я радий, що у нас в Україні є таке зріле суспільство, яке у випадку, коли щось не підходить, виходить зі своїм бажанням висловитись. Щодо того, чи маю я можливість змінити чи вплинути прийняті закони Радою, такого впливу не маю. Депутати, які за це голосували, також обрані миколаївцями, і думаю, що вони мають відповідати, за що вони голосують. Мене туди ніхто не запрошував, — пояснив Олександр Сєнкевич.

На уточнення журналіста про те, що на мітинги у Києві міський голова Віталій Кличко прийшов без запрошення, міський очільник Миколаєва жартома відповів:

— У мера Києва меньше справ, ніж у міського голови Миколаєва, — сказав він.

Зазначимо, що миколаївці виходили нагадати владі про необхідність відновлення незалежності НАБУ і САП три дні поспіль. Містяни збирались на вулиці Соборній і йшли з плакатами і гаслами до Соборної площі під міську раду. Однак серед представників влади до них ніхто не вийшов.

Миколаївці на Соборній площі 24 липня під час мітингу проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті Миколаївці на Соборній площі 24 липня під час мітингу проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті

Водночас у перший день мітингів у Києві серед натовпу жителі столиці помітили мера Віталія Кличка разом із братом Володимиром.

Віталій та Володимир Кличко на мітингу у Києві 22 липня. Фото з відкритих джерел

Обшуки у НАБУ і САП 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати. Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.