Сєнкевич пояснив, чому не прийшов на мітинги у підтримку НАБУ, як Кличко: «У мера Києва менше справ»
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
18:45, 30 липня, 2025
-
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, чому не вийшов на мітинги на підтримку НАБУ і САП.
Про це він сказав, відповідаючи на питання кореспондента «МикВісті», під час пресконференції у міській раді сьогодні, 30 липня.
Мер зауважив, що мітинги відбувались поза його робочим часом і на них його ніхто не запрошував.
— По-перше, ці мітинги відбувались поза робочим часом. І про проведення мітингів мене заздалегідь ніхто не повідомляв. По-друге, я радий, що у нас в Україні є таке зріле суспільство, яке у випадку, коли щось не підходить, виходить зі своїм бажанням висловитись. Щодо того, чи маю я можливість змінити чи вплинути прийняті закони Радою, такого впливу не маю. Депутати, які за це голосували, також обрані миколаївцями, і думаю, що вони мають відповідати, за що вони голосують. Мене туди ніхто не запрошував, — пояснив Олександр Сєнкевич.
На уточнення журналіста про те, що на мітинги у Києві міський голова Віталій Кличко прийшов без запрошення, міський очільник Миколаєва жартома відповів:
— У мера Києва меньше справ, ніж у міського голови Миколаєва, — сказав він.
Зазначимо, що миколаївці виходили нагадати владі про необхідність відновлення незалежності НАБУ і САП три дні поспіль. Містяни збирались на вулиці Соборній і йшли з плакатами і гаслами до Соборної площі під міську раду. Однак серед представників влади до них ніхто не вийшов.
Водночас у перший день мітингів у Києві серед натовпу жителі столиці помітили мера Віталія Кличка разом із братом Володимиром.
Обшуки у НАБУ і САП
21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.
Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.
Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.
Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.
Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.
Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.
Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати. Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.
Останні новини про: Олександр Сєнкевич
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.