На Полтавщині місцевих посадовців та керівників підприємств підозрюють у розкраданні бюджету

Слідчі дії у справі розтрати бюджетних коштів на Полтавщині. Фото: ГенпрокуратураСлідчі дії у справі розтрати бюджетних коштів на Полтавщині. Фото: Генпрокуратура

У Полтавській області правоохоронці оголосили 18 підозр посадовцям органів місцевого самоврядування, керівникам підприємств та службовим особам у справах, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів і порушеннями у сфері довкілля. Загальна сума збитків, завданих державі, становить майже 490 мільйонів гривень. 

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у четвер, 7 серпня.

Серед найбільш резонансних справ — незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення без відповідних дозволів, до якого причетні колишні керівники одного з комунальних підприємств Новооржицької громади. За оцінкою слідства, ці дії спричинили шкоду державі на понад 450 мільйонів гривень.

Також фігурантами розслідування стали директор приватного підприємства та інженер технічного нагляду, які, за версією правоохоронців, під час виконання робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища привласнили понад десять мільйонів гривень із бюджету.

Слідчі дії у справі розтрати бюджетних коштів на Полтавщині. Фото: ГенпрокуратураСлідчі дії у справі розтрати бюджетних коштів на Полтавщині. Фото: Генпрокуратура
Слідчі дії у справі розтрати бюджетних коштів на Полтавщині. Фото: ГенпрокуратураСлідчі дії у справі розтрати бюджетних коштів на Полтавщині. Фото: Генпрокуратура
Слідчі дії у справі розтрати бюджетних коштів на Полтавщині. Фото: ГенпрокуратураСлідчі дії у справі розтрати бюджетних коштів на Полтавщині. Фото: Генпрокуратура

Ще один інцидент пов’язаний із службовою недбалістю працівника Макухівського сміттєзвалища. Через його бездіяльність там виникли масштабні пожежі, які призвели до значного забруднення повітря. Збитки для довкілля оцінюються майже у десять мільйонів гривень.

Крім того, слідство встановило факти привласнення коштів під час ремонтів сектора поховань для військовослужбовців, незаконного нарахування заробітної плати в міській поліклініці, а також порушень під час реконструкції об'єктів інфраструктури. Підозри були вручені не лише посадовцям комунальних та приватних структур, а й представникам відділів освіти, органів місцевої влади та колишньому керівництву департаменту екології Полтавської ОДА.

Кримінальні провадження відкрито за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо розкрадання майна, забруднення довкілля, службової недбалості та підробки документів. Прокурори вже звернулися до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів і арешт майна підозрюваних.

Раніше повідомлялось, що в АТ «Миколаївобленерго» пройшов обшук в рамках кримінального провадження щодо можливої розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію електромереж.

