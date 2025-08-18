Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Наловив риби на ₴300 тисяч: у поліції відзвітували про пійманого браконьєра в Миколаївському районі

Фото: Миколаївський рибоохоронний патрульФото: Миколаївський рибоохоронний патруль

На річці Південний Буг, поблизу селища Петрово-Солониха, працівники водної поліції затримали порушника, який за допомогою 2 сіток здійснював незаконний вилов риби.

Про це повідомляє Миколаївський рибоохоронний патруль.

У нього вилучили:

  • 76 пузанок,
  • 21 плоскирки,
  • 2 окуня,
  • 10 сингілі,
  • 47 тарані,
  • 12 карасів сріблястих

На порушника складено протокол про адміністративну відповідальність за «незаконно добуті водні біоресурси». Знаряддя лову вилучили. Загалом в Миколаївському рибоохоронному патрулі збитки оцінили в на суму 335 тисяч 818 гривень.

Крім цього, на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка здійснила огляд місця події та внесла відомості до ЄРДР. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше екоінспектори відзвітували про пійманого браконьєра з 8 бичками, глосем і креветками біля Коблевого.

