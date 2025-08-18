Наловив риби на ₴300 тисяч: у поліції відзвітували про пійманого браконьєра в Миколаївському районі
- Ірина Олехнович
12:45, 18 серпня, 2025
На річці Південний Буг, поблизу селища Петрово-Солониха, працівники водної поліції затримали порушника, який за допомогою 2 сіток здійснював незаконний вилов риби.
Про це повідомляє Миколаївський рибоохоронний патруль.
У нього вилучили:
- 76 пузанок,
- 21 плоскирки,
- 2 окуня,
- 10 сингілі,
- 47 тарані,
- 12 карасів сріблястих
На порушника складено протокол про адміністративну відповідальність за «незаконно добуті водні біоресурси». Знаряддя лову вилучили. Загалом в Миколаївському рибоохоронному патрулі збитки оцінили в на суму 335 тисяч 818 гривень.
Крім цього, на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка здійснила огляд місця події та внесла відомості до ЄРДР. Розслідування триває.
Нагадаємо, раніше екоінспектори відзвітували про пійманого браконьєра з 8 бичками, глосем і креветками біля Коблевого.
