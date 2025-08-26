Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Прокуратура вимагає від Новинського сплатити ₴34 млн за землі суднобудівного заводу у Миколаєві

ЧСЗ. Архівне фото: Smart HoldingЧорноморський суднобудівний завод. Архівне фото: Smart Holding

Прокуратура Миколаєва вимагає від підприємства, пов’язаного з підсанкційним бізнесменом та колишнім народним депутатом від «Опозиційного блоку» Вадимом Новинським, сплати 34 мільйонів гривень за оренду земельної ділянки.

У повідомленні пресслужби прокуратури не вказано прізвище бізнесмена, однак мова йде про олігарха Вадима Новинського, який є бініфіцеаром Smart Holding, куди входить Чорноморський суднобудівний завод. 

Окружна прокуратура з’ясувала, що підприємство Новинського придбало майновий комплекс на території колишнього ЧСЗ, проте не сплачувало орендну плату за землю.

З 2020 по 2024 роки компанія користувалася ділянкою площею 46 гектарів на припортовій території. За цей час до міського бюджету не надійшло жодної гривні, а сума боргу сягнула 34 мільйонів гривень.

«Це призвело до ненадходження до міського бюджету коштів у розмірі 34 мільйона гривень, вкрай необхідних для фінансування соціально-економічних потреб громади, заходів з обороноздатності міста та відновлення зруйнованих об’єктів», — йдеться у повідомленні. 

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 20 серпня відкрили провадження у справі за позовом прокуратури. Крім того, за клопотанням прокурора суд наклав арешт на нерухоме майно відповідача, щоб гарантувати виконання можливого рішення на користь міста.

Раніше повідомлялось, що Вадима Новинського запідозрили в ухиленні від сплати податків на суму 4,3 мільярди гривень.

