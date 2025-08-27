У Миколаєві патрульні врятували хлопчика, який тонув у річці, друга дитина загинула

У Миколаєві 22 серпня патрульні разом із небайдужими громадянами врятували хлопчика, який тонув у річці. Дитину витягнули з води та передали медикам. Зараз вона перебуває в лікарні.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, друга дитина зникла під водою. Її тіло вдалося знайти лише наступного дня.

Нагадаємо, що у неділю, 27 липня, в одному із сіл Вознесенського району водолази виявили тіло 20-річного хлопця в акваторії Південного Бугу, який зник напередодні. Він зник під час відпочинку попереднього дня. Пошукові роботи проводили рятувальне відділення на човні, водолазна група, а також використовувався підводний дрон.