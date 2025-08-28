Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    28 серпня, 2025

  • 28.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 28.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївському районі вибухотехніки знешкодили артилерійський снаряд

У Миколаївському районі знешкодили артилерійський снаряд. Фото: Головного управління Національної поліції МиколаївщиниУ Миколаївському районі знешкодили артилерійський снаряд. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївщини

У одному з сіл Шевченківської територіальної громади Миколаївського району співробітники вибухотехнічної служби поліції знешкодили артилерійський снаряд, який не здетонував після обстрілів з боку російських військ.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Під час роботи поліцейські відділення № 4 Миколаївського райуправління виявили артилерійський осколково-фугасний снаряд із підривачем та радіусом ураження до одного кілометра. Через свою небезпечність боєприпас мали негайно знищити на місці.

У Миколаївському районі знешкодили вкрай небезпечний артилерійський снаряд. Фото: Головне управління Національної поліції МиколаївщиниУ Миколаївському районі знешкодили вкрай небезпечний артилерійський снаряд. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївщини
У Миколаївському районі знешкодили вкрай небезпечний артилерійський снаряд. Фото: Головне управління Національної поліції МиколаївщиниУ Миколаївському районі знешкодили вкрай небезпечний артилерійський снаряд. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївщини
У Миколаївському районі знешкодили вкрай небезпечний артилерійський снаряд. Фото: Головне управління Національної поліції МиколаївщиниУ Миколаївському районі знешкодили вкрай небезпечний артилерійський снаряд. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївщини

Вибухотехніки знешкодили снаряд контрольованим підривом.

Поліція Миколаївщини нагадує про правила безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. 

— Не переміщуйте їх самостійно та не торкайтесь залишків ракет чи боєприпасів, що не здетонували, не користуйтеся телефонами або іншими засобами радіозв`язку поблизу підозрілого предмету. Також не намагайтеся розібрати небезпечну знахідку, витягти з нього вибухову речовину або детонатор. Попередьте про знахідку інших осіб поруч, відведіть їх та відійдіть самі на безпечну відстань (не менше 100 метрів) та одразу зверніться на спецлінію 101 або 102. — йдеться у повідомленні

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що на четвертий рік повномасштабної війни на території України може бути розкидано понад мільйон мін, зокрема і протитанкових.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Нічна ДТП у Миколаєві: мотоцикліст врізався у Volkswagen
Автомати, гвинтівки, набої: на Миколаївщині задекларували 277 одиниць зброї
У Баштанському районі 15-річного юнака підозрюють у викрадені мопеда
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий

Катерина Середа
новини

Реформа Сєнкевича: Міськрада Миколаєва мінімальними голосами затвердила зміни до структури мерії

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Там досить погана динаміка, треба швидше», — у Миколаєві демонтують підʼїзд багатоповерхівки на Поздовжній, де вибухнув газ

Юлія Бойченко
новини

«Упирі. Я клав з прибором на всі ці Telegram канали», — заява Сєнкевича на сесії міськради Миколаєва

Катерина Середа
новини

«Я не хотів образити нікого», — Сєнкевич заявив, що вчора йому дзвонили прокурори, яких зачепили його слова

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Баштанському районі 15-річного юнака підозрюють у викрадені мопеда
Автомати, гвинтівки, набої: на Миколаївщині задекларували 277 одиниць зброї
Нічна ДТП у Миколаєві: мотоцикліст врізався у Volkswagen

Реформа Сєнкевича: Міськрада Миколаєва мінімальними голосами затвердила зміни до структури мерії

У Миколаєві демонтують підʼїзд багатоповерхівки на Поздовжній, де вибухнув газ

1 година тому

Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва

Даріна Мельничук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay