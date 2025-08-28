У Миколаївському районі вибухотехніки знешкодили артилерійський снаряд

У Миколаївському районі знешкодили артилерійський снаряд. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївщини

У одному з сіл Шевченківської територіальної громади Миколаївського району співробітники вибухотехнічної служби поліції знешкодили артилерійський снаряд, який не здетонував після обстрілів з боку російських військ.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Під час роботи поліцейські відділення № 4 Миколаївського райуправління виявили артилерійський осколково-фугасний снаряд із підривачем та радіусом ураження до одного кілометра. Через свою небезпечність боєприпас мали негайно знищити на місці.

Вибухотехніки знешкодили снаряд контрольованим підривом.

Поліція Миколаївщини нагадує про правила безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

— Не переміщуйте їх самостійно та не торкайтесь залишків ракет чи боєприпасів, що не здетонували, не користуйтеся телефонами або іншими засобами радіозв`язку поблизу підозрілого предмету. Також не намагайтеся розібрати небезпечну знахідку, витягти з нього вибухову речовину або детонатор. Попередьте про знахідку інших осіб поруч, відведіть їх та відійдіть самі на безпечну відстань (не менше 100 метрів) та одразу зверніться на спецлінію 101 або 102. — йдеться у повідомленні

