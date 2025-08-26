На території України розкидані понад мільйон мін, — ООН

Сапери працюють у Шевченківській громаді. Архівне фото: «МикВісті»

На четвертий рік повномасштабної війни на території України може бути розкидано понад мільйон мін, зокрема і протитанкових.

Про це повідомив експерт ООН із розмінування Пол Хеслоп, передає The Guardian.

— На території України вже розкидано понад одного мільйон мін, а російські війська «масово замінували» частини країни під час відступу. Серед них — великі протитанкові міни (часто їх називають антиавтомобільними або протитанковими), які містять значно більше вибухівки (5-10 кілограм) і спрацьовують під вагою важчих транспортних засобів, таких як автомобілі, танки або військові вантажівки, — зазначив Пол Хеслоп.

Крiм того, він додав, що залишається величезна кількість нерозiрваних снарядів, ракет, гранат та мінометних боєприпасів, особливо у прикордонних зонах, де артилерія має приблизно 20-мильний радіус дії.

За словами Хеслопа, під час розмінування ООН стикається з рівнем складності та масштабом, якого раніше експерти не бачили. Однак, попри це, розмінування в Україні триває.

