У Миколаєві таксиста засудили до 5 років: напав з ножем на чоловіка, бо той ногою вдарив по колесу автівки

У Миколаєві таксиста засудили до 5 років за напад із ножем. Ілюстративне фото: Getty images

Центральний районний суд Миколаєва виніс вирок 36-річному таксисту, який поранив ножем місцевого жителя, який ного вдарив колесо автівки.

Рішення ухвалила суддя Світлана Скрипченко, повідомила пресслужба.

Інцидент стався 20 травня близько 14:40 на вулиці Спаській. Вийшовши з ресторану, водій таксі помітив чоловіка біля свого автомобіля, який ударив ногою по колесу. Таксист дістав ніж і завдав потерпілому удар у живіт. Травма виявилася тяжкою — поранення з пошкодженням внутрішніх органів і сильною кровотечею.

Обвинувачений пояснив, що взяв ніж із собою через зустріч з колишньою дружиною, оскільки побоювався, що та прийде з новим чоловіком. Коли побачив біля машини незнайомця, він не зрозумів його дій та вдарив ножем. Після цього сів у машину та поїхав додому. У суді визнав провину, каявся та просив не позбавляти його волі.

Потерпілий, 53-річний мешканець сусіднього будинку, розповів, що намагався потрапити у двір, але проїзд був заблокований автомобілем таксиста. Він ударив по колесу, щоб спрацювала сигналізація, проте цього не сталося. Чоловік чекав біля машини, коли до нього підійшов водій і мовчки вдарив ножем. Потерпілий упав на землю від болю, а допомогу йому викликали перехожі.

Дослідивши матеріали справи, суд визнав таксиста винним і призначив покарання — 5 років тюрми. Крім того, чоловік має компенсувати витрати на експертизи у розмірі майже 50 тисяч гривень.

