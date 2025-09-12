У Баштанському районі під колесами вантажівки загинула 67-річна велосипедистка. Фото: Поліція Миколаївської області

У Баштанському районі Миколаївщини вантажівка наїхала 67-річну велосипедистку. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Як повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області, 11 вересня, близько 14:00 у селі Вільне Запоріжжя на вулиці Ювілейній 60-річний водій автомобіля ГАЗ 3307 наїхав на 67-річну велосипедистку. За попередніми даними слідства, вона рухалася в попутному напрямку.

Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

