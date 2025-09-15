В Одесі в багатоповерхівці вибухнула граната: загинув чоловік
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:12, 15 вересня, 2025
-
У Хаджибейському районі Одеси стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку, внаслідок якого загинув 52-річний чоловік.
Як повідомили в поліції Одеської області, інцидент стався вдень 15 вересня. За попередньою інформацією, причиною вибуху стала граната. У момент події в квартирі також перебували дружина загиблого та їхній знайомий, вони не постраждали.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, медики та рятувальники. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, раніше в «МикВісті» писали, що в Україні від вибухівки постраждали майже тисяча людей, серед них 112 дітей.
Останні новини про: Одещина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.