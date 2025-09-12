Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Україні від вибухівки постраждали майже тисяча людей, серед них 112 дітей, — ДСНС

В Україні від вибухівки постраждали майже тисяча людей, серед них 112 дітей, – ДСНСВ Україні від вибухівки постраждали майже тисяча людей, серед них 112 дітей, — ДСНС. Фото: politeka

В Україні з початку повномасштабної війни від вибухонебезпечних предметів постраждали майже тисяча людей, серед яких 112 дітей.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Роман Примуш, інформує «МикВісті» з посиланням на Укрінформ.

— Є статистика: майже тисяча людей постраждали від вибухонебезпечних предметів, з них 112 — діти. Маємо також загиблих. Але це лише офіційно зафіксовані інциденти. Я переконаний, що реальні цифри значно більші, адже велика частина випадків не реєструється, особливо поблизу лінії бойового зіткнення, — наголосив він.

За словами Романа Примуша, на початку повномасштабної війни подібних інцидентів було значно більше, в першу чергу через легковажне ставлення людей та відсутність достатніх інформаційних кампаній, які б пояснювали, як вести себе у випадку знаходження вибухонебезпечного предмета. Зараз їхня кількість зменшилась, однак є зони особливої небезпеки для населення, зокрема заміновані лісові території:

— Відверто кажучи, поки повноцінне обстеження територій не буде проведене, говорити про їхню безпеку зарано, — зазначив представник ДСНС.

Він підкреслив, що завдання рятувальної служби полягає не лише в очищенні територій від вибухонебезпечних предметів, а й у постійній роботі з населенням

— Наскільки ми зможемо донести правила поведінки на небезпечних територіях, настільки збережемо життя людей, — додав Роман Примуш.

Він також нагадав, що площа територій України, забруднених вибухонебезпечними предметами, сьогодні становить близько 137 тисяч квадратних кілометрів.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що з початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС на Миколаївщині вилучили та знищили 29 796 вибухонебезпечних предметів.

