На Миколаївщині знищили понад 29 тисяч вибухонебезпечних предметів
- Ірина Олехнович
11:45, 09 вересня, 2025
З початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС на Миколаївщині вилучили та знищили 29 796 вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
«Таким чином Миколаївщина залишається однією з найзамінованіших територій України», — наголосили в управлінні.
За цей час силами ручних і механізованих розрахунків уже розміновано території на площі понад 12 тисяч гектарів. До робіт залучили вже понад 14 тисяч піротехніків та ідентифікаторів.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» розповідали, що з подвір’я миколаївця вилучили 72 артилерійських снаряди часів війни.
