На Миколаївщині знищили понад 29 тисяч вибухонебезпечних предметів. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

З початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС на Миколаївщині вилучили та знищили 29 796 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

«Таким чином Миколаївщина залишається однією з найзамінованіших територій України», — наголосили в управлінні.

За цей час силами ручних і механізованих розрахунків уже розміновано території на площі понад 12 тисяч гектарів. До робіт залучили вже понад 14 тисяч піротехніків та ідентифікаторів.

