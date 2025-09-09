Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  вівторок

    9 вересня, 2025

    Миколаїв

На Миколаївщині знищили понад 29 тисяч вибухонебезпечних предметів

На Миколаївщині знищили понад 29 тисяч вибухонебезпечних предметів. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіНа Миколаївщині знищили понад 29 тисяч вибухонебезпечних предметів. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

З початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС на Миколаївщині вилучили та знищили 29 796 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

«Таким чином Миколаївщина залишається однією з найзамінованіших територій України»,  — наголосили в управлінні.

За цей час силами ручних і механізованих розрахунків уже розміновано території на площі понад 12 тисяч гектарів. До робіт залучили вже понад 14 тисяч піротехніків та ідентифікаторів.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» розповідали, що з подвір’я миколаївця вилучили 72 артилерійських снаряди часів війни.

