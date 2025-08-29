У Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

У Миколаєві, на території приватного будинку, де проводилися земляні роботи знайшли 64 артилерійських снаряди часів війни.

Про це повідомило ГУ ДСНС у Миколаївській області.

У дописі зазначається, що під час проведення земляних робіт для встановлення сонячних панелей, господар будинку натрапив на небезпечну знахідку — боєприпас часів війни.

У Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області У Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області У Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Чоловік негайно зателефонував до Служби порятунку. На місце прибули піротехніки ДСНС, які під час обстеження виявили ще 63 артилерійських снаряди калібром 85 мм.

Усі вибухонебезпечні предмети фахівці вилучили та транспортували до спеціально відведеного місця для контрольованого знищення. Роботи з розмінування будуть продовжені завтра.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали про те, що у одному з сіл Шевченківської територіальної громади співробітники вибухотехнічної служби поліції знешкодили артилерійський снаряд із підривачем та радіусом ураження до одного кілометра. Він не здетонував після обстрілів з боку російських військ.