Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести

У Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди

У Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

У Миколаєві, на території приватного будинку, де проводилися земляні роботи знайшли 64 артилерійських снаряди часів війни. 

Про це повідомило ГУ ДСНС у Миколаївській області.

У дописі зазначається, що під час проведення земляних робіт для встановлення сонячних панелей, господар будинку натрапив на небезпечну знахідку — боєприпас часів війни.

У Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області
У Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області
У Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Чоловік негайно зателефонував до Служби порятунку. На місце прибули піротехніки ДСНС, які під час обстеження виявили ще 63 артилерійських снаряди калібром 85 мм. 

Усі вибухонебезпечні предмети фахівці вилучили та транспортували до спеціально відведеного місця для контрольованого знищення. Роботи з розмінування будуть продовжені завтра.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали про те, що у одному з сіл Шевченківської територіальної громади співробітники вибухотехнічної служби поліції знешкодили артилерійський снаряд із підривачем та радіусом ураження до одного кілометра. Він не здетонував після обстрілів з боку російських військ.

Росія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок

У центрі Миколаєва під час облаштування магазину спиляли гілки багаторічної ялини

5 годин тому

Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині

Альона Коханчук

