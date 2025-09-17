Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  середа

    17 вересня, 2025

У Миколаєві чоловіка засудили до 12 років тюрьми за вбивство знайомого

У Миколаєві чоловіка засудили до 12 років тюрьми за вбивство знайомого. Фото: DepositphotosУ Миколаєві чоловіка засудили до 12 років тюрьми за вбивство знайомого. Фото: Depositphotos

У Миколаєві суд виніс вирок 55-річному чоловікові, який у травні цього року вбив свого знайомого під час конфлікту.

Як зазначає ГУ Нацполіції в Миколаївській області трагедія сталася в одному з мікрорайонів міста. Під час розпивання алкоголю між чоловіками виникла сварка, у ході якої обвинувачений завдав 64-річному товаришеві кілька ударів ножем у шию та руки. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.

Після скоєного нападник сам зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про злочин. Зловмисника затримали того ж дня у порядку ствтті 208 КПК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві ( пункт 13 частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині зіткнулись три авто: четверо людей опинилися в лікарні.

