У Миколаєві телефонні шахраї видурили у мешканців понад 360 тисяч гривень

У Миколаєві телефонні шахраї видурили у мешканців понад 360 тисяч гривень. Фото: iStockУ Миколаєві телефонні шахраї видурили у мешканців понад 360 тисяч гривень. Фото: iStock

У Миколаєві телефонні шахраї, які видавали себе за банківських працівників, заволоділи понад 360 тисячами гривень мешканців міста.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Так, до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління звернулася 64-річна жінка. Вона розповіла, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив, що з її картки намагаються зняти кошти. Щоб «захистити рахунок», аферист попросив назвати цифри з sms-повідомлень, після чого з картки зникло понад 240 тисяч гривень.

Подібна ситуація сталася і з 48-річним чоловіком. Також псевдобанкіри запропонували передати їм CVV-код та SMS-коди, після чого зловмисники зняли близько 122 тисяч гривень з рахунків.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині шахраї обдурили жінку на понад 100 тисяч гривень.

