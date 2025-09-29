В Одесі потяг насмерть збив літню жінку
- Даріна Мельничук
19:08, 29 вересня, 2025
Вранці 29 вересня в Одесі на залізничних коліях загинула 75-річна жінка, яку збив потяг.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.
За попередніми даними, жінка переходила колії у невстановленому місці та не реагувала на сигнали машиніста. Попри застосування екстреного гальмування, уникнути наїзду не вдалося.
Поліція з’ясовує всі обставини події. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини».
