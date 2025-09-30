ВАКС конфіскував автівку мера одного з міст Львівщини. Ілюстративне фото: Auto.ria

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим та конфіскував автомобіль Audi Q7, яким користувався мер одного з міст Львівщини.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Слід зазначити, що за інформацією «Слово і діло», йдеться про мер Самбору Юрія Гамара.

«ВАКС задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу, яким користується голова одного з міст на Львівщині, та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація). Йдеться про автомобіль Audi Q7 2023 року випуску, вартістю 4,2 мільйони гривень», — зазначили в САП.

За даними слідства, спершу автомобіль був оформлений на доньку Гамара, проте фактично користувався ним сам мер. Після початку перевірки автівка була перереєстрована на третю особу — Андрія Суханчака. Аналіз доходів і витрат Гамара, його доньки та Суханчака показав, що придбати авто законним шляхом вони не могли.

У САП наголошують, що переоформлення на доньку та третю особу, ймовірно, було маневром для приховування реального власника.

«Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном. Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля», — зазначають у САП.

Суд, розглянувши докази, підтримав позицію прокуратури і задовольнив позов у повному обсязі. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня оприлюднення повного тексту.

