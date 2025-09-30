  • вівторок

    30 вересня, 2025

  • 10.6°
    Помірний дощ

    Миколаїв

  • 30 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 10.6° Помірний дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ВАКС конфіскував автівку мера одного з міст Львівщини

ВАКС конфіскував автівку мера одного з міст Львівщини. Ілюстративне фото: Auto.riaВАКС конфіскував автівку мера одного з міст Львівщини. Ілюстративне фото: Auto.ria

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим та конфіскував автомобіль Audi Q7, яким користувався мер одного з міст Львівщини.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Слід зазначити, що за інформацією «Слово і діло», йдеться про мер Самбору Юрія Гамара. 

«ВАКС задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу, яким користується голова одного з міст на Львівщині, та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація). Йдеться про автомобіль Audi Q7 2023 року випуску, вартістю 4,2 мільйони гривень», — зазначили в САП. 

Реклама

За даними слідства, спершу автомобіль був оформлений на доньку Гамара, проте фактично користувався ним сам мер. Після початку перевірки автівка була перереєстрована на третю особу — Андрія Суханчака. Аналіз доходів і витрат Гамара, його доньки та Суханчака показав, що придбати авто законним шляхом вони не могли.

У САП наголошують, що переоформлення на доньку та третю особу, ймовірно, було маневром для приховування реального власника. 

«Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном. Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля», — зазначають у САП.

Суд, розглянувши докази, підтримав позицію прокуратури і задовольнив позов у повному обсязі. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня оприлюднення повного тексту.

Раніше повдіомлялось, що Вищий антикорупційний суд визначив 10 мільйонів гривень застави для адвоката бізнесмена Констянтина Жеваго у справі колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Анатолія Рекуна підозрюють в якості посередника передачі коштів.

Останні новини про: ВАКС

Справа Князєва: у ВАКСі дивились записи з передачі грошей, які перед затриманням приніс миколаївський ексдепутат Горбуров
Судді у справі ексголови Верховного суду з Миколаєва Князєва заявили про втручання у роботу
ВАКС дав заставу у ₴10 млн ще одному фігуранту справи судді Князєва з Миколаєва
Реклама

Читайте також:

новини

Домбровська просить закрити сесію й не розглядати питання з голосу: «Досить «пакувати» важливе з шкурняками»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»

Світлана Іванченко
новини

У Кіма розраховують на допомогу з бюджету Миколаєва, щоб зробити дах ліцею у Варварівці: «Зима зруйнує його»

Юлія Бойченко
новини

Немає грошей в держбюджеті, — в ОВА пояснили, чому призупинили відбудову школи у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Доба на Миколаївщині: вночі збили дрон, ворог атакував Очаків

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ВАКС

ВАКС дав заставу у ₴10 млн ще одному фігуранту справи судді Князєва з Миколаєва
Судді у справі ексголови Верховного суду з Миколаєва Князєва заявили про втручання у роботу
Справа Князєва: у ВАКСі дивились записи з передачі грошей, які перед затриманням приніс миколаївський ексдепутат Горбуров

У Кіма розраховують на допомогу з бюджету Миколаєва, щоб зробити дах ліцею у Варварівці

ВІДЕО

Член британського парламенту відповів «МикВісті» що думає про онлайн-сесії

СТАТТЯ

6 годин тому

Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»

Світлана Іванченко

Головне сьогодні