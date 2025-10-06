Намагався залякати свого колегу: у Києві судитимуть водія, який кинув гранату у бік автобусу

У Києві судитимуть водія, який кинув гранату у бік автобусу. Фото: Відділ комунікації поліції Києва

У столиці затримали 59-річного чоловіка, якого обвинувачують у тому, що він кинув бойову гранату у бік маршрутного таксі через конфлікт із колегою.

Як повідомляють у Відділі комунікації поліції Києва, інцидент стався на автомайданчику перевізника у Дарницькому районі близько 6-ї години ранку. За даними правоохоронців, один із водіїв нібито кинув гранату «Ф-1» у бік іншого автобуса, який виїжджав на маршрут. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте сам транспортний засіб отримав пошкодження.

На місце події прибули працівники поліції, вибухотехніки та кінологи. Слідчі затримали чоловіка та вилучили фрагменти вибухового пристрою.

Знайдені уламки гранати. Фото: Відділ комунікації поліції Києва Знайдені уламки гранати. Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Як з’ясувалося, підозрюваний — це місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. У Києві він перебував тимчасово, працюючи водієм приватної транспортної компанії. За словами чоловіка, він просто хотів налякати колегу, з яким мав тривалий конфлікт.

Водій, якого підозрюють у тому, що він кинув гранату в автобус на Київщині. Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 296 (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт наразі направлено до суду. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

