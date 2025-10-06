  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Намагався залякати свого колегу: у Києві судитимуть водія, який кинув гранату у бік автобусу

У Києві судитимуть водія, який кинув гранату у бік автобусу. Фото: Відділ комунікації поліції КиєваУ Києві судитимуть водія, який кинув гранату у бік автобусу. Фото: Відділ комунікації поліції Києва

У столиці затримали 59-річного чоловіка, якого обвинувачують у тому, що він кинув бойову гранату у бік маршрутного таксі через конфлікт із колегою.

Як повідомляють у Відділі комунікації поліції Києва, інцидент стався на автомайданчику перевізника у Дарницькому районі близько 6-ї години ранку. За даними правоохоронців, один із водіїв нібито кинув гранату «Ф-1» у бік іншого автобуса, який виїжджав на маршрут. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте сам транспортний засіб отримав пошкодження.

На місце події прибули працівники поліції, вибухотехніки та кінологи. Слідчі затримали чоловіка та вилучили фрагменти вибухового пристрою.

Знайдені уламки гранати. Фото: Відділ комунікації поліції КиєваЗнайдені уламки гранати. Фото: Відділ комунікації поліції Києва
Знайдені уламки гранати. Фото: Відділ комунікації поліції КиєваЗнайдені уламки гранати. Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Як з’ясувалося, підозрюваний — це місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. У Києві він перебував тимчасово, працюючи водієм приватної транспортної компанії. За словами чоловіка, він просто хотів налякати колегу, з яким мав тривалий конфлікт.

Водій, якого підозрюють у тому, що він кинув гранату в автобус на Київщині. Фото: Відділ комунікації поліції КиєваВодій, якого підозрюють у тому, що він кинув гранату в автобус на Київщині. Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 296 (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт наразі направлено до суду. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Новій Одесі затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні магазину.

Останні новини про: Київ

Через пошкодження колії на Київщині затримуються 28 потягів, — Свириденко
До Києва з візитом прибув міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Водія, який побив велосипедиста в Києві, узяли під варту без права на заставу
Реклама

Читайте також:

новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Київ

Водія, який побив велосипедиста в Києві, узяли під варту без права на заставу
До Києва з візитом прибув міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Через пошкодження колії на Київщині затримуються 28 потягів, — Свириденко

На Миколаївщині обстріли пошкодили будинки та лінії електропередач

В Уряді заявили, що збільшили доплати вчителям з Миколаївщини до ₴4 тис.

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси