У Новій Одесі затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні магазину. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

У Новій Одесі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні місцевого магазину.

Як повідомили в поліції, він намагався вийти з торгового павільйону з неоплаченими продуктами харчування та напоями. Коли працівниці магазину намагалися зупинити чоловіка, він втік із відібраним майном.

Згодом правоохоронці встановили особу підозрюваного та його місцезнаходження. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець, який уже раніше потрапляв у поле зору поліції.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

