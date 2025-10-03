  • пʼятниця

    3 жовтня, 2025

  • 15.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 15.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Новій Одесі затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні магазину

У Новій Одесі затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні магазину. Фото: Нацполіція в Миколаївській областіУ Новій Одесі затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні магазину. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

У Новій Одесі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні місцевого магазину.

Як повідомили в поліції, він намагався вийти з торгового павільйону з неоплаченими продуктами харчування та напоями. Коли працівниці магазину намагалися зупинити чоловіка, він втік із відібраним майном.

Згодом правоохоронці встановили особу підозрюваного та його місцезнаходження. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець, який уже раніше потрапляв у поле зору поліції.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Раніше «МикВісті» писали, що в Миколаєві затримали двох хлопців, які розкладали закладки з наркотиками

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині судитимуть двох рибалок, які завдали шкоди на понад ₴340 тисяч
Директора будівельної компанії на Миколаївщині підозрюють у привласненні ₴4,9 млн під час ремонту лікарні
Намагався купити авто з-за кордону: мешканець Кривоозерщини втратив майже ₴300 тисяч
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
новини

«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Намагався купити авто з-за кордону: мешканець Кривоозерщини втратив майже ₴300 тисяч
Директора будівельної компанії на Миколаївщині підозрюють у привласненні ₴4,9 млн під час ремонту лікарні
На Миколаївщині судитимуть двох рибалок, які завдали шкоди на понад ₴340 тисяч

Нардеп звинуватив владу Миколаєва у переплаті за турецькі автобуси замість підтримки українських виробників

Компанії, повʼязані з депутатом Миколаївської облради, отримали підрядів на понад ₴600 млн, — ЗМІ

8 годин тому

«Миколаївські парки» обіцяють відновити роботу ще двох фонтанів по місту

Альона Коханчук

Головне сьогодні