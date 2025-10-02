  • четвер

Клуб

У Миколаєві затримали двох хлопців, які розкладали закладки з наркотиками

У Миколаєві поліцейські затримали двох місцевих жителів, які розкладали по місту закладки з психотропними речовинами та канабісом.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції області.

Під час патрулювання правоохоронці помітили підозрілих хлопців, які ймовірно ховали згортки. У них вилучили 93 пакунки, підготовлені до збуту. Всередині були психотропи та канабіс, загорнуті у кольорову стрічку.

Експрес-тест підтвердив, що вилучене є наркотичними речовинами. Зразки направили на експертизу.

За даними слідства, затримані отримували через месенджер координати місць, де треба було забирати «товар», після чого розкладали його по місту.

Обом повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України — збут особливо небезпечних психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Поліція встановлює шляхи постачання наркотиків і інших осіб, причетних до злочину.

У Миколаєві затримали двох хлопців із 93 закладками наркотиків. Фото: НацполіціяУ Миколаєві затримали двох хлопців із 93 закладками наркотиків. Фото: Нацполіція
У Миколаєві затримали двох хлопців із 93 закладками наркотиків. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Південноукраїнську поліцейські затримали водій з Кровоградської області у підозрі в перевезенні понад 150 згортків із наркотиками для «закладок».

