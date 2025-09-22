Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    23 вересня, 2025

  • 16.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 16.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Південноукраїнську затримали чоловіка з понад 150 згортками наркотиків для «закладок»

У Південноукраїнську затримали чоловіка з понад 150 згортками наркотиків для «закладок». Фото: Нацполіція Миколаївської областіУ Південноукраїнську затримали чоловіка з понад 150 згортками наркотиків для «закладок». Фото: Нацполіція Миколаївської області

У Південноукраїнську поліцейські затримали водій з Кровоградської області у підозрі в перевезенні понад 150 згортків із наркотиками для «закладок».

Як повідомляє ГУ Нацполіції Миколаївської області, подія сталася 21 вересня неподалік села Бузьке, Вознесенського району. Так, під час оформлення адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху водій повідомив правоохоронцям, що має при собі наркотичні речовини. Згідно з матеріалами справи, на місце викликали слідчо-оперативну групу, якій чоловік добровільно видав 155 згортків із кристалічною речовиною PVP.

У Південноукраїнську затримали чоловіка з понад 150 згортками наркотиків для «закладок». Фото: Нацполіція Миколаївської областіУ Південноукраїнську затримали чоловіка з понад 150 згортками наркотиків для «закладок». Фото: Нацполіція Миколаївської області
У Південноукраїнську затримали чоловіка з понад 150 згортками наркотиків для «закладок». Фото: Нацполіція Миколаївської областіУ Південноукраїнську затримали чоловіка з понад 150 згортками наркотиків для «закладок». Фото: Нацполіція Миколаївської області

Правоохоронці з’ясували, що затриманий — мешканець Кіровоградської області. Наркотики він нібито отримав через поштовий сервіс і планував доставити до Вознесенська для подальшого розповсюдження у формі «закладок».

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів із метою збуту в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що студентка з Миколаєва отримала 9 років тюрми за «закладки» амфетаміну.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві телефонні шахраї видурили у мешканців понад 360 тисяч гривень
На Миколаївщині вибухотехніки знешкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс
У Вознесенську чоловік кинув гранату в поліцейських: одна людина загинула, ще троє поранені
Реклама

Читайте також:

новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Вознесенську чоловік кинув гранату в поліцейських: одна людина загинула, ще троє поранені
На Миколаївщині вибухотехніки знешкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс
У Миколаєві телефонні шахраї видурили у мешканців понад 360 тисяч гривень

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Після скандалу з харчуванням у шкільних їдальнях Миколаєва хочуть встановити камери

7 годин тому

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay