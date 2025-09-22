У Південноукраїнську затримали чоловіка з понад 150 згортками наркотиків для «закладок». Фото: Нацполіція Миколаївської області

У Південноукраїнську поліцейські затримали водій з Кровоградської області у підозрі в перевезенні понад 150 згортків із наркотиками для «закладок».

Як повідомляє ГУ Нацполіції Миколаївської області, подія сталася 21 вересня неподалік села Бузьке, Вознесенського району. Так, під час оформлення адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху водій повідомив правоохоронцям, що має при собі наркотичні речовини. Згідно з матеріалами справи, на місце викликали слідчо-оперативну групу, якій чоловік добровільно видав 155 згортків із кристалічною речовиною PVP.

Правоохоронці з’ясували, що затриманий — мешканець Кіровоградської області. Наркотики він нібито отримав через поштовий сервіс і планував доставити до Вознесенська для подальшого розповсюдження у формі «закладок».

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів із метою збуту в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

