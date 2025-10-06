Санаторій у прибережній зоні Одеси повертається у власність Молдови: суд виніс рішення
- Світлана Іванченко
23:22, 06 жовтня, 2025
Після багаторічних судових суперечок частину санаторно-курортного комплексу «Молдова» в Одесі офіційно повернули Республіці Молдова.
Таке рішення ухвалив Південно-західний апеляційний господарський суд.
Суд задовольнив апеляційну скаргу Агентства публічної власності Республіки Молдова та постановив витребувати у ТОВ «Макстгруп» об’єкти нерухомості, що належать до санаторію «Молдова».
Йдеться про кілька нежитлових будівель по вулиці Посмітного, 2, серед яких — головний корпус, адміністративний корпус, басейн, клуб-їдальня, котельня та пансіонати. Загальна площа цих приміщень становить понад 17 тисяч квадратних метрів.
Крім того, з ТОВ «Макстгруп» стягнули понад 3,5 мільйона гривень судового збору.
Рішення апеляційного суду скасувало ухвалу Господарського суду Одеської області від січня 2024 року, який раніше відмовив Молдові у задоволенні позову.
Таким чином, санаторій «Молдова», розташований у прибережній зоні Одеси, повертається у власність Республіки Молдова.
Нагадаємо, що У Південноукраїнську суд повернув державі асфальтобетонний завод вартістю 18,8 мільйона гривень.
